2025-09-26 12:41:20
Φωτογραφία για Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας

 



Ανθολόγιο: Κάνουμε πολύ καλή ανάγνωση του κειμένου "Ο Θωμάς", προετοιμαζόμενοι για την επεξεργασία του φύλλου εργασίας της επόμενης Παρασκευής.

Μαθηματικά: Λύνουμε τις ασκήσεις και τα προβλήματα της επαναληπτικής φωτοτυπίας των κεφαλαίων 1-7, που μοιράστηκε στην τάξη.

Ιστορία: Προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Α΄ ενότητας, που θα γίνει την Τετάρτη, 1/10, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού της σχετικής ανάρτησης.

Φυσική: Ξαναθυμόμαστε τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 114 έως και 117). Συμβουλευόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση.

Σχολική ζωή: Δείτε ή κατεβάστε το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για όλη την εβδομάδα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ

