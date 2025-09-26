Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 4078







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ζητήματος της μείωσης της

τιμής του σκευάσματος Xarelto»







Η εταιρεία Bayer αιτήθηκε προ 15 ημερών μείωση της τιμής σκευάσματος Xarelto εξαιτίας κυκλοφορίας γενοσήμου σκευάσματος από άλλη φαρμακευτική εταιρεία. Η μείωση της τιμής είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να υποστούν οικονομική ζημία φαρμακεία που έχουν απόθεμα από το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.







Σύμφωνα με τη νομοθεσία το Υπουργείο Υγείας είναι υποχρεωμένο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αιτήματος να εφαρμόσει τη νέα τιμή. Ο Προέδρος του Π.Φ.Σ. επικοινώνησε με τη Διοίκηση της εταιρείας Bayer και συμφωνήθηκε να εκδοθούν άμεσα πιστωτικά σημειώματα προς τις φαρμακαποθήκες, ακόμη και για τα σκευάσματα που τα φαρμακεία έχουν προμηθευτεί απευθείας από την εταιρεία. Το πιστωτικό σημείωμα θα πρέπει να εκδοθεί πριν την εφαρμογή από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ της νέας τιμής του σκευάσματος και επομένως θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να πιστωθούν τα σκευάσματα και να μην υποστούν οικονομική ζημία τα φαρμακεία.







Ο Π.Φ.Σ. εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας την....







... αλλαγή της νομοθεσίας περί της άμεσης εφαρμογής της μείωσης τιμής που ζητάει εθελουσίως μια φαρμακευτική εταιρεία, ώστε να μην παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα που δημιουργούν αναστάτωση στη φαρμακευτική αγορά.Ήδη έχει αποσταλεί από την εταιρεία Bayer επιστολή προς ενημέρωση των φαρμακαποθηκών.







Με Εκτίμηση,



























































