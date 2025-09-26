2025-09-26 13:21:09
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 25/9/2025
Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας; 

Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (25/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (25/9/2025)
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος - Τίνα Μεσσαροπούλου: Φέτος το 8% είναι το άριστα...
«Στο Παρά Πέντε»: Η ανακοίνωση του MEGA για την επιστροφή...
Να με λες μαμά: Ένα δυνατό δράμα σε έναν κόσμο που χρειάζεται και λίγη χαρά...
