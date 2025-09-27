2025-09-27 09:04:24
Ο ημιτελικός του MasterChef UK για το 2025 μεταφέρθηκε στην Αθήνα, προσφέροντας στους φιναλίστ μια μοναδική εμπειρία μαγειρικής στην καρδιά της Ελλάδας. Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν από κορυφαίους Έλληνες σεφ και να εξερευνήσουν την ελληνική γαστρονομία, συνδυάζοντας παραδοσιακά υλικά με σύγχρονες τεχνικές.

Η συμμετοχή της ελληνικής σεφ Αργυρώς Μπαρμπαρίγου ανέδειξε την ελληνική κουζίνα σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι απαιτητικές δοκιμασίες στην Αθήνα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο των φιναλίστ στον διαγωνισμό.

Η εβδομάδα των τελικών ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του νικητή, που κέρδισε τον τίτλο του MasterChef UK 2025 και το χρηματικό έπαθλο των £100.000. Η ελληνική γαστρονομία απέδειξε για ακόμα μία φορά τη δύναμή της, κερδίζοντας διεθνή προβολή και ενισχύοντας τη φήμη της χώρας ως προορισμού υψηλής γαστρονομίας.



Πηγή: tvnea.com
