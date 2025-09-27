2025-09-27 09:04:24

Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece», του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, είναι στον ΣΚΑΪ!



Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00, η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης συναντιέται ξανά στο εντυπωσιακό πλατό του μουσικού διαγωνισμού. Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches, o Πάνος Μουζουράκης, o Χρήστος Μάστορας, o Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, παίρνουν τις θέσεις τους και ρίχνονται στη... μάχη για την αναζήτηση της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδος.



Οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR, ερμηνεύουν τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, και περιμένουν τις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες να γυρίσουν και να τους διεκδικήσουν.



Στη μεγάλη πρεμιέρα υποδεχόμαστε την Klavdia, μία από τις εξαιρετικές φωνές της νέας γενιάς που μας καθήλωσε με την ερμηνεία της στην Eurovision 2025 και η οποία αναδείχθηκε μέσα από το «The Voice of Greece».



Η σκηνή που «γεννά» τις πιο όμορφες στιγμές, ανοίγει ξανά!



«THE VOICE OF GREECE»



Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: tvnea.com



