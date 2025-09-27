2025-09-27 09:12:01

Σήμερα συμπληρώνονται 200 ​​χρόνια από το πρώτο σιδηροδρομικό ταξίδι επιβατών στον κόσμο.Στις 27 Σεπτεμβρίου 1825, περίπου 450 άτομα πραγματοποίησαν το ταξίδι των 26 μιλίων από το Σίλντον στο Στόκτον στα βορειοανατολικά της Αγγλίας με ένα ατμοκίνητο τρένο με το όνομα Active, με μέση ταχύτητα περίπου 8 μίλια/ώρα.nytimes.comΤον 19ο αιώνα, η Βρετανία ήταν ο παγκόσμιος ηγέτης στους σιδηροδρόμους και sidirodromikanea

