2025-09-27 10:43:22
Φωτογραφία για Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό



Παρά τη μείωση των ποσοστών, οι μεσημεριανές εκπομπές συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους «μάχη» στην τηλεθέαση. Στην πρώτη θέση βρέθηκε για ακόμη μια φορά η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, σημειώνοντας 10%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με ποσοστό 8,8%, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,9%. Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Live News», το οποίο περιορίστηκε στο 3,9%, την ώρα που η ΕΡΤ1 παρουσίασε το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Pop Μαγειρική», το οποίο κατέγραψε 3,5%.

Παρότι τα νούμερα δείχνουν μια γενικότερη πτωτική τάση για τις μεσημεριανές ζώνες, η πρωτιά των «Αποκαλύψεων» δείχνει να διατηρείται σταθερά.

Να σημειώσουμε ότι το κείμενο αφορά της εκπομπές που βρίσκονται στον αέρα και όχι επαναλήψεις στα υπόλοιπα κανάλια.



Πηγή: tvnea.com
