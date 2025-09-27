





Παρά τη μείωση των ποσοστών, οι μεσημεριανές εκπομπές συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους «μάχη» στην τηλεθέαση. Στην πρώτη θέση βρέθηκε για ακόμη μια φορά η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, σημειώνοντας 10%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με ποσοστό 8,8%, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,9%. Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Live News», το οποίο περιορίστηκε στο 3,9%, την ώρα που η ΕΡΤ1 παρουσίασε το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Pop Μαγειρική», το οποίο κατέγραψε 3,5%.

Παρότι τα νούμερα δείχνουν μια γενικότερη πτωτική τάση για τις μεσημεριανές ζώνες, η πρωτιά των «Αποκαλύψεων» δείχνει να διατηρείται σταθερά.

Να σημειώσουμε ότι το κείμενο αφορά της εκπομπές που βρίσκονται στον αέρα και όχι επαναλήψεις στα υπόλοιπα κανάλια.

Πηγή: tvnea.com