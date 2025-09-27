Την Παρασκευή, ο ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στο… πατρικό του, στο σπίτι δηλαδή όπου και σαν Σπύρος έγραψε τηλεοπτική ιστορία μαζί με την γιαγιά Ειρήνη και τη γειτόνισσα Θεοπούλα, ώστε να ενημερώσει τους τηλεθεατές για όσα θα δούμε σύντομα στις οθόνες μας.“Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου 2025, ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005, Δευτέρα τότε ενώ σήμερα είναι Παρασκευή, που ξεκινούσε στο MEGA μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σ’ αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και νομίζω πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητα σας με τους φίλους, την οικογένεια σας, τους δικούς σας ανθρώπους” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.“Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας” πρόσθεσε, ακόμα, ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός.Αμέσως μετά, δε, εξηγώντας τους τρόπους με τους οποίους και θα ήθελε το τηλεοπτικό κοινό να συμμετάσχει στη διαδικασία προετοιμασίας για το reunion της δημοφιλούς σειράς, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ένα τρυφερό κλείσιμο στα λεγόμενα του.“Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα”.Πηγή: tvnea.com