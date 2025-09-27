Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται δυναμικά, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους. Στην κορυφή βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Κατερίνα Καινούργιου με το «Super Κατερίνα», το οποίο σημείωσε 17,5% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, έκπληξη σημειώθηκε στη δεύτερη θέση, όπου ανέβηκε το «Breakfast@Star» με 10,5%, αφήνοντας στην τρίτη θέση το «Buongiorno» που κατέγραψε 9,6%.

Ακολούθησε το «Πρωινό» με 8,3%, ενώ η εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» συγκέντρωσε 7,6%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 5,9%, ποσοστό που μοιράστηκαν και οι παρουσιαστές του «10 Παντού».

Η εικόνα δείχνει πως, αν και η Καινούργιου κρατά σταθερά τα σκήπτρα, οι ισορροπίες στη δεύτερη θέση παραμένουν ρευστές, με τις εκπομπές να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για ένα καλύτερο ποσοστό.

Πηγή: tvnea.com