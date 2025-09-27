2025-09-27 10:43:23
Φωτογραφία για Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται δυναμικά, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους. Στην κορυφή βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Κατερίνα Καινούργιου με το «Super Κατερίνα», το οποίο σημείωσε 17,5% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, έκπληξη σημειώθηκε στη δεύτερη θέση, όπου ανέβηκε το «Breakfast@Star» με 10,5%, αφήνοντας στην τρίτη θέση το «Buongiorno» που κατέγραψε 9,6%.

Ακολούθησε το «Πρωινό» με 8,3%, ενώ η εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» συγκέντρωσε 7,6%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 5,9%, ποσοστό που μοιράστηκαν και οι παρουσιαστές του «10 Παντού».

Η εικόνα δείχνει πως, αν και η Καινούργιου κρατά σταθερά τα σκήπτρα, οι ισορροπίες στη δεύτερη θέση παραμένουν ρευστές, με τις εκπομπές να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για ένα καλύτερο ποσοστό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
Στο παρά πέντε: Ο Σπύρος επέστρεψε στο… πατρικό του - Τι ανακοίνωσε στους τηλεθεατές;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο παρά πέντε: Ο Σπύρος επέστρεψε στο… πατρικό του - Τι ανακοίνωσε στους τηλεθεατές;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Η Super Κατερίνα στην κορυφή: Η Κατερίνα Καινούργιου κερδίζει το κοινό και διαψεύδει τους επικριτές...
Η Super Κατερίνα στην κορυφή: Η Κατερίνα Καινούργιου κερδίζει το κοινό και διαψεύδει τους επικριτές...
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση Prime Time: Ανάμεσα στην δραματική πρεμιέρα του ALPHA και του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Ποδόσφαιρο και τρένα: Ο ζωτικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει οι σιδηρόδρομοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο και τρένα: Ο ζωτικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει οι σιδηρόδρομοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ