Με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης κινήθηκαν τα νέα προγράμματα της prime time ζώνης, αφήνοντας χώρο στις επαναλήψεις να κερδίσουν την προτίμηση του κοινού.

Η πρεμιέρα του «The Road Show» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε μόλις 10,8%, ενώ το «Greece’s Next Top Model» περιορίστηκε στο 12,2%. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν τα νέα προγράμματα του ΣΚΑΪ: το «Έξαθλον» έφτασε στο 6,6% και το «Δίχτυ» δεν ξεπέρασε το 3,3%.

Αντίθετα, οι επαναλήψεις έδειξαν τη δυναμική τους. Το «Γιατί ρε πατέρα» άγγιξε το 7%, το «Δίπλα στο ποτάμι» ανέβηκε στο 10%, ενώ η χθεσινή πρωτιά ανήκε στο «Σόι σου», που κατέγραψε 15,9% και βρέθηκε στην κορυφή της βραδιάς.

Τέλος, το best of του «Εκατομμυριούχου» συγκέντρωσε ένα 7,6%.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)Πηγή: tvnea.com