2025-09-29 11:01:43
Η prime time της Κυριακής είχε έντονο ανταγωνισμό, με το τηλεοπτικό κοινό να μοιράζεται ανάμεσα σε σειρές, talent shows, ταινίες και ψυχαγωγικές εκπομπές. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η νέα σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», η οποία έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο σημειώνοντας 18% και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Ακολούθησε το δημοφιλές μουσικό talent show «The Voice», που διατήρησε τη δυναμική του με 13,9%, ενώ ιδιαίτερα καλά κινήθηκε και η επανάληψη της σειράς «Γιατί ρε πατέρα» στον ΑΝΤ1, η οποία κατέγραψε 13,7%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το οικογενειακό σίριαλ «Το σόι σου» με 11,8%, ενώ στις ψυχαγωγικές εκπομπές, το «Super μπάλα Live» του Mega συγκέντρωσε 8,8%, αφήνοντας ελάχιστα πίσω την αθλητική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Μόνο Μπάλα» που έφτασε στο 8,4%.

Στο 7,5% κινήθηκε η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1, ενώ το «The Road Show» περιορίστηκε στο 7%. Ακόμη χαμηλότερα, η σειρά «Porto Leone» συγκέντρωσε 6,7% στην επανάληψη  του, με την κλασική αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, «Αθλητική Κυριακή», να κλείνει τη λίστα στο 3,5%.

Η χθεσινή βραδιά ανέδειξε ξεκάθαρα τη δυναμική της μυθοπλασίας, καθώς οι σειρές φαίνεται να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος απέναντι στα talent shows και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, με τα «Φαντάσματα» να κάνουν μια εντυπωσιακή είσοδο στο τηλεοπτικό τοπίο.



Πηγή: tvnea.com
