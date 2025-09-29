Μετά από ένα Σάββατο όπου το τηλεοπτικό σκηνικό είχε διαφορετική εικόνα, την Κυριακή σημειώθηκε ανατροπή στην κούρσα της τηλεθέασης. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha κατέκτησε την κορυφή, συγκεντρώνοντας 16,7% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση, αρκετές μονάδες πιο κάτω, βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το οποίο περιορίστηκε στο 10,2%. Ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ με 8,1%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συγκέντρωσε 7,5%.

Στην ουρά του πίνακα, το «Ραντεβού το ΣουΚου» συνέχισε με χαμηλές πτήσεις, σημειώνοντας μόλις 3,9%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε;» περιορίστηκε σε 2,8%.







Η μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου δείχνει πως το κοινό παραμένει «άστατο», με τις ισορροπίες να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Πηγή: tvnea.com