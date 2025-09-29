2025-09-29 11:01:43
Φωτογραφία για Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά

 



Μετά από ένα Σάββατο όπου το τηλεοπτικό σκηνικό είχε διαφορετική εικόνα, την Κυριακή σημειώθηκε ανατροπή στην κούρσα της τηλεθέασης. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha κατέκτησε την κορυφή, συγκεντρώνοντας 16,7% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση, αρκετές μονάδες πιο κάτω, βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το οποίο περιορίστηκε στο 10,2%. Ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ με 8,1%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συγκέντρωσε 7,5%.

Στην ουρά του πίνακα, το «Ραντεβού το ΣουΚου» συνέχισε με χαμηλές πτήσεις, σημειώνοντας μόλις 3,9%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε;» περιορίστηκε σε 2,8%.



Η μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου δείχνει πως το κοινό παραμένει «άστατο», με τις ισορροπίες να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Τριπλός ρόλος για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη τη νέα τηλεοπτική σεζόν
Τριπλός ρόλος για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη τη νέα τηλεοπτική σεζόν
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
ΑΡΙΣΤΕΙΟ για την ΔΩΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ για το ποίημα με τίτλο «ΑΝΑΜΟΝΗ»
ΑΡΙΣΤΕΙΟ για την ΔΩΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ για το ποίημα με τίτλο «ΑΝΑΜΟΝΗ»