Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει μια νέα εκπομπή συνεντεύξεων, η οποία θα προβάλλεται στην prime time ζώνη, με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου.



Η εκπομπή θα προβάλλεται δύο φορές το μήνα, κάθε Δευτέρα, και θα παρουσιάζεται από ένα πρόσωπο-έκπληξη του καναλιού.



Σύμφωνα με το iefimerida.gr πρόκειται για τη Χριστίνα Βίδου, την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα, η οποία φέτος θα έχει παράλληλα και τη δική της εκπομπή.



Από την περσινή σεζόν, ο ΣΚΑΪ παρουσίαζε εβδομαδιαία ντοκιμαντέρ με την εκπομπή «Prime Time» κάθε Δευτέρα, η οποία συνεχίζει κανονικά και φέτος. Η διαφορά φέτος είναι ότι η «Prime Time» θα εναλλάσσεται με τη νέα εκπομπή της Χριστίνας Βίδου.



Πηγή: tvnea.com



