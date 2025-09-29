2025-09-29 13:25:13
Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει μια νέα εκπομπή συνεντεύξεων, η οποία θα προβάλλεται στην prime time ζώνη, με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου.

Η εκπομπή θα προβάλλεται δύο φορές το μήνα, κάθε Δευτέρα, και θα παρουσιάζεται από ένα πρόσωπο-έκπληξη του καναλιού.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr πρόκειται για τη Χριστίνα Βίδου, την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα, η οποία φέτος θα έχει παράλληλα και τη δική της εκπομπή.

Από την περσινή σεζόν, ο ΣΚΑΪ παρουσίαζε εβδομαδιαία ντοκιμαντέρ με την εκπομπή «Prime Time» κάθε Δευτέρα, η οποία συνεχίζει κανονικά και φέτος. Η διαφορά φέτος είναι ότι η «Prime Time» θα εναλλάσσεται με τη νέα εκπομπή της Χριστίνας Βίδου.

Πηγή: tvnea.com
