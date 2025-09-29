2025-09-29 13:25:13
Η Ολυμπία έχει αντλήσει δύναμη από την ανιψιά της Δώρα και είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει, για πρώτη φορά στη ζωή της, τον Μαρκόπουλο.

Πηγαίνει στη χωροφυλακή έτοιμη να μιλήσει στον ενωμοτάρχη. Όμως, ο Μαρκόπουλος βρίσκει και πάλι τον τρόπο να την σταματήσει.

Από την άλλη πλευρά, ο Αργύρης ζητά πληροφορίες για την κόρη του από τον πατέρα Νικόλαο.

Τι θα δούμε απόψε:

Καθώς η Ολυμπία προσπαθεί να εξομολογηθεί στον Νικηφόρο όλα όσα γνωρίζει για την εμπλοκή του Παύλου στον φόνο της Κατρίν, ο Παύλος, με τη βοήθεια του Σωτήρη, καταφέρνει να τη σταματήσει και να την τρομοκρατήσει για ακόμη μία φορά. Η Σμαρώ, στην προσπάθειά της να αποσπάσει πληροφορίες από τη Θάλεια για το πού βρίσκεται η μικρή Ελευθερία, της ανακοινώνει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον των Μαρκόπουλων. Όμως η Βιργινία καταφέρνει να τη μεταπείσει με ένα ισχυρό επιχείρημα. Η Πετρούλα κατηγορεί τη Χλόη για την άδικη στάση της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, την ίδια στιγμή που εκείνος βασανίζεται από τις ενοχές του. Ο Χάρης και η Αναστασία ονειρεύονται ένα κοινό μέλλον, όμως, μια ξαφνική λιποθυμία της προκαλεί νέα ανησυχία. Ο Αργύρης πιέζει τον πατέρα Νικόλαο να του αποκαλύψει πληροφορίες για την κόρη του, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη εμποδίζει την πορεία της έρευνας.

 «Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

