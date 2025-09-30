2025-09-30 10:54:58

Την 11η Σεπτεμβρίου 2025, με σχετικό Δελτίο Τύπου, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.- ΟΣΕ ανακοίνωσαν την περικοπή των δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η σιδηροδρομική σύνδεση των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας να περιορίζεται σε μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση.Το Δελτίου Τύπου με τίτλο «Εργα Αποκατάστασης Δικτύου στη Θεσσαλία», αναφέρει, μεταξύ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ