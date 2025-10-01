2025-10-01 10:16:21
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. 

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ο Τροχός της Τύχης στην κορυφή – Δυναμική παρουσία από Οικογενειακές Ιστορίες και Live News»
«Ο Τροχός της Τύχης στην κορυφή – Δυναμική παρουσία από Οικογενειακές Ιστορίες και Live News»
Η Trenitalia και η Alstom παρουσιάζουν το νέο περιφερειακό τρένο με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα
Η Trenitalia και η Alstom παρουσιάζουν το νέο περιφερειακό τρένο με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα
Να μ’ αγαπάς: Δύο παιδιά, μια ιστορία. Γνωρίστε τα δίδυμα αδέρφια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha
Να μ’ αγαπάς: Δύο παιδιά, μια ιστορία. Γνωρίστε τα δίδυμα αδέρφια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha
Οι «Πρωταγωνιστές» κάνουν πρεμιέρα με τον Λάκη Γαβαλά
Οι «Πρωταγωνιστές» κάνουν πρεμιέρα με τον Λάκη Γαβαλά
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό