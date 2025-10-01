Στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίζει να βρίσκεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο σημείωσε 12,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε ορισμένες στιγμές εκτοξεύτηκε φτάνοντας μέχρι και το 17,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του στη μεσημεριανή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία συγκέντρωσε 9,9%, διατηρώντας το δικό της σταθερό κοινό. Ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 5,3%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 3,6%.

Στην ίδια ζώνη, ανταγωνιστικά κινήθηκε και η εκπομπή «Pop Μαγειρική», η οποία κατέγραψε 3,8%.

Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης παραμένει έντονη, με τον Πέτρο Κουσουλό να κρατάει σταθερά την πρώτη θέση, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές προσπαθούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στο απαιτητικό δυναμικό κοινό.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)

Πηγή: tvnea.com