2025-10-02 11:45:23
Φωτογραφία για Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»

 



Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία σημείωσε 13,3% μέσο όρο τηλεθέασης, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 17,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα καταγράφοντας 11,9%. Σταθερή πορεία κατέγραψε και η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», με ποσοστό 10,4%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα βρέθηκε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία περιορίστηκε στο 4,8%, ενώ στην ΕΡΤ1 η «Ποπ Μαγειρική» κατέγραψε 1,6%.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος σε μία εβδομάδα
Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος σε μία εβδομάδα
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κυπαρισσίας: Αντιδράσεις για την απομάκρυνση της παλιάς ατμομηχανής του ΟΣΕ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κυπαρισσίας: Αντιδράσεις για την απομάκρυνση της παλιάς ατμομηχανής του ΟΣΕ
Λαμπρόπουλος: Διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο-“Προμελέτη για ποδηλατικό τουρισμό-Δεν θα επηρεαστεί η υπάρχουσα τροχαία υποδομή”
Λαμπρόπουλος: Διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο-“Προμελέτη για ποδηλατικό τουρισμό-Δεν θα επηρεαστεί η υπάρχουσα τροχαία υποδομή”