Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία σημείωσε 13,3% μέσο όρο τηλεθέασης, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 17,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα καταγράφοντας 11,9%. Σταθερή πορεία κατέγραψε και η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», με ποσοστό 10,4%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα βρέθηκε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία περιορίστηκε στο 4,8%, ενώ στην ΕΡΤ1 η «Ποπ Μαγειρική» κατέγραψε 1,6%.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)

Πηγή: tvnea.com