Σταθερά πρώτο παρέμεινε το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, που κυριάρχησε και χθες Τετάρτη στην απογευματινή ζώνη με μέσο όρο 19,6%, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο έως και το εντυπωσιακό 22,7%.

Δεύτερο ακολούθησε το The Chase με 17,9%, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση βρέθηκαν αντίστοιχα το Deal στο 13,4% και οι Οικογενειακές Ιστορίες στο 13,1% . Ο Τροχός της Τύχης κινήθηκε στο 12,2%, το Ρουκ Ζουκ στο 8,2%, το 5x5 στο 7,9% και το Στούντιο 4 στο 7,2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης, με το Το Έχουμε να καταγράφει 3,8%, τις Καθαρές Κουβέντες 3,2%, ενώ το Power Talk περιορίστηκε στο 2,6%.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)

