Η βραδιά της prime time είχε ξεκάθαρο νικητή. Ο αγώνας του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ολυμπιακό, που μεταδόθηκε από το MEGA, βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 28,7% κατά μέσο όρο και αγγίζοντας σε τέταρτο το εντυπωσιακό 32,9%.

Με διαφορά στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας», ο οποίος συνεχίζει να δείχνει απώλειες καθώς περιορίστηκε στο 12,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 με 10%. Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» συγκέντρωσε 5,7%, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες επιδόσεις του.

Στις χαμηλές θέσεις του πίνακα, η Ηλέκτρα με 2,0%, το  «Παιδί» της ΕΡΤ1 αρκέστηκε στο 1,5%, ενώ την ουρά έκλεισε το «Καλά θα πάει κι αυτό» με μόλις 1,2%.

Η χθεσινή βραδιά απέδειξε πως ο μεγάλος αθλητικός ανταγωνισμός αφήνει ελάχιστο χώρο στα υπόλοιπα προγράμματα, με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί ξεκάθαρα στην τηλεθέαση.



Πηγή: tvnea.com
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Κοινωνία Άνω Κάτω» – Σάρωσε ο Ολυμπιακός...
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το "Happy Day"
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος σε μία εβδομάδα
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κυπαρισσίας: Αντιδράσεις για την απομάκρυνση της παλιάς ατμομηχανής του ΟΣΕ
Λαμπρόπουλος: Διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο-"Προμελέτη για ποδηλατικό τουρισμό-Δεν θα επηρεαστεί η υπάρχουσα τροχαία υποδομή"
ΣΚΑΪ: Ένα στούντιο χωρίς σκηνικό – αλλά με πολλές δυνατότητες...(δείτε φωτογραφίες)
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Κοινωνία Άνω Κάτω» – Σάρωσε ο Ολυμπιακός...
