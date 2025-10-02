Η βραδιά της prime time είχε ξεκάθαρο νικητή. Ο αγώνας του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ολυμπιακό, που μεταδόθηκε από το MEGA, βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 28,7% κατά μέσο όρο και αγγίζοντας σε τέταρτο το εντυπωσιακό 32,9%.

Με διαφορά στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας», ο οποίος συνεχίζει να δείχνει απώλειες καθώς περιορίστηκε στο 12,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 με 10%. Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» συγκέντρωσε 5,7%, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες επιδόσεις του.

Στις χαμηλές θέσεις του πίνακα, η Ηλέκτρα με 2,0%, το «Παιδί» της ΕΡΤ1 αρκέστηκε στο 1,5%, ενώ την ουρά έκλεισε το «Καλά θα πάει κι αυτό» με μόλις 1,2%.

Η χθεσινή βραδιά απέδειξε πως ο μεγάλος αθλητικός ανταγωνισμός αφήνει ελάχιστο χώρο στα υπόλοιπα προγράμματα, με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί ξεκάθαρα στην τηλεθέαση.

