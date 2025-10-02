Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου 2025. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον χώρο της υποκριτικής, τις αλλαγές στην τηλεόραση.Στην αρχή της συζήτησης, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στη στάση των ηθοποιών απέναντι στη δημοσιότητα και τα κοινωνικά δρώμενα. «Όταν ένας ηθοποιός δεν χαίρεται να πηγαίνει σε δεξιώσεις και είναι λίγο αλλού, κυρίως μόνο αυτός θα τα καταφέρει», τόνισε. Όταν η δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι υπάρχει η εντύπωση πως οι ηθοποιοί οφείλουν να βρίσκονται συνεχώς στις ειδήσεις και στα social media, εκείνος απάντησε: «Αυτό ονομάζεται κονσομασιόν και είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της showbiz που λένε. Οι ηθοποιοί είναι καλύτεροι σήμερα. Το δύσκολο για τους νέους ηθοποιούς είναι ότι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια, είναι περισσότερες και οι ευκαιρίες τώρα».Η καυστική κριτική του Μπέζου για την τηλεόρασηΟ Γιάννης Μπέζος δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την τηλεόραση και τις πρακτικές των μέσων. «Δεν κάνω παντού δηλώσεις. Δεν εμφανίζονται πια με το μικρόφωνο· εξαφανίζονται. Δεν μιλώ παντού, έχω πολλές ευκαιρίες αλλά κάνω μια επιλογή όταν έχω κάτι να πω. Δεν υπήρξα πιο φοβικός παλιά», υπογράμμισε. Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Δεν έχουμε περάσει σε μια πιο ήρεμη φάση των μέσων. Παραμένει η ανοησία, όπως παραμένουν και πράγματα που είναι πιο ουσιαστικά. Στην τηλεόραση νομίζω ότι χρειάζονται όλα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή, βεβαίως και θα ασχοληθούμε και με πιο ελαφρά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να είναι και ο κανόνας».Πηγή: tvnea.com