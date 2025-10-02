Το βράδυ της Τετάρτης, στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Θέατρο Άλσος, παρευρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός δημοσιογράφος πλησίασε τον τραγουδιστή και είχαν μια ιδιαίτερη συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που ο Μαζωνάκης βίωσε από το καλοκαίρι, με αφετηρία τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε στη συνέχεια όσα του εκμυστηρεύτηκε ο καλλιτέχνης, δίνοντας μια εικόνα τόσο του κλίματος όσο και της ψυχολογικής του κατάστασης.«Μου είπε “το Δρομοκαΐτειο με αναγέννησε. Είμαι ένας νέος Γιώργος μετά από αυτό».Δεν βρήκαν τίποτα που να συνδέεται με τρέλα ή ψυχασθένεια. Δεν του έδωσαν καμία θεραπεία, δεν πήρε ούτε ζάναξ. Κι εγώ έχω πάρει ζάναξ όταν πάθαινα κρίσεις πανικού, εκείνος δεν πήρε ούτε ζάναξ», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας, της Αρίθας, που «έφυγε» από παγκρεατίτιδα.«Τον έχει στενοχωρήσει πολύ ο χαμός της Αρίθας, της σκυλίτσας του, που πέθανε από παγκρεατίτιδα. Την πήγε σε ένα νοσοκομείο ζώων στα Μεσόγεια, έμεινε μέρες μέσα, την επισκεπτόταν δυο φορές τη μέρα. Την ημέρα που πέθανε πήγε δύο φορές και την είδε».Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη μεγάλη απώλεια που βίωσε ο τραγουδιστής: «Τον έχει στενοχωρήσει πολύ ο χαμός της Αρίθας, της σκυλίτσας του, που πέθανε από παγκρεατίτιδα.Στη συνέχεια τόνισε: «Μου ανοίχτηκε, μου είπε κάποια πράγματα για την οικογένειά του, είναι πολύ θυμωμένος. Μου είπε ‘δεν ξέρω πώς βρήκα τη δύναμη και άντεξα, αλλά βγήκα πιο δυνατός από όλο αυτό’. Είναι απογοητευμένος, είναι μόνος του».Πηγή: tvnea.com