2025-10-02 12:39:47
Φωτογραφία για “Είμαι ένας νέος Γιώργος”: Όσα είπε ο Μαζωνάκης στον Γιώργο Λιάγκα
Το βράδυ της Τετάρτης, στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Θέατρο Άλσος, παρευρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός δημοσιογράφος πλησίασε τον τραγουδιστή και είχαν μια ιδιαίτερη συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που ο Μαζωνάκης βίωσε από το καλοκαίρι, με αφετηρία τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε στη συνέχεια όσα του εκμυστηρεύτηκε ο καλλιτέχνης, δίνοντας μια εικόνα τόσο του κλίματος όσο και της ψυχολογικής του κατάστασης.

«Μου είπε “το Δρομοκαΐτειο με αναγέννησε. Είμαι ένας νέος Γιώργος μετά από αυτό».

Δεν βρήκαν τίποτα που να συνδέεται με τρέλα ή ψυχασθένεια. Δεν του έδωσαν καμία θεραπεία, δεν πήρε ούτε ζάναξ. Κι εγώ έχω πάρει ζάναξ όταν πάθαινα κρίσεις πανικού, εκείνος δεν πήρε ούτε ζάναξ», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας, της Αρίθας, που «έφυγε» από παγκρεατίτιδα.


«Τον έχει στενοχωρήσει πολύ ο χαμός της Αρίθας, της σκυλίτσας του, που πέθανε από παγκρεατίτιδα. Την πήγε σε ένα νοσοκομείο ζώων στα Μεσόγεια, έμεινε μέρες μέσα, την επισκεπτόταν δυο φορές τη μέρα. Την ημέρα που πέθανε πήγε δύο φορές και την είδε».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη μεγάλη απώλεια που βίωσε ο τραγουδιστής: «Τον έχει στενοχωρήσει πολύ ο χαμός της Αρίθας, της σκυλίτσας του, που πέθανε από παγκρεατίτιδα.

Στη συνέχεια τόνισε: «Μου ανοίχτηκε, μου είπε κάποια πράγματα για την οικογένειά του, είναι πολύ θυμωμένος. Μου είπε ‘δεν ξέρω πώς βρήκα τη δύναμη και άντεξα, αλλά βγήκα πιο δυνατός από όλο αυτό’. Είναι απογοητευμένος, είναι μόνος του».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βασίλης Μπισμπίκης: Το περιβάλλον του αποκαλύπτει Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βασίλης Μπισμπίκης: Το περιβάλλον του αποκαλύπτει "Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Γιώργος Λιάγκας για Βασίλη Μπισμπίκη: Τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει
Γιώργος Λιάγκας για Βασίλη Μπισμπίκη: Τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα μιλούν για Λιάγκα, Τσαλίκη και τη νέα τους εκπομπή
Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα μιλούν για Λιάγκα, Τσαλίκη και τη νέα τους εκπομπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ σήμερα στιις 22:00 στον ΑΝΤ1
ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ σήμερα στιις 22:00 στον ΑΝΤ1
Γιάννης Μπέζος : Παραμένει η ανοησία στην τηλεόραση...
Γιάννης Μπέζος : Παραμένει η ανοησία στην τηλεόραση...
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη