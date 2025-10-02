2025-10-02 21:15:39
Φωτογραφία για Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Ο prime time προγραμματισμός του ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπο και έρχεται ανανεωμένος, με νέες παραγωγές αλλά και αγαπημένα projects που επιστρέφουν δυναμικά. Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό θα έχει ραντεβού σχεδόν κάθε μέρα με μια μεγάλη πρεμιέρα.

19:35 – «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο

Αμέσως μετά το Power Talk και πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Μάνος Βουλαρίνος έρχεται με αιχμηρή ματιά και χιούμορ για να σχολιάσει την επικαιρότητα. Μια καθημερινή εκπομπή που υπόσχεται να βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το Prime Time έρχεται για 2η σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επιστρέφει με νέες αποκαλυπτικές έρευνες και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν.

 21:00 – «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο


Το παγκόσμιο τηλεπαιχνίδι-φαινόμενο φτάνει στον ΣΚΑΪ σε νέα διεθνή εκδοχή. Ένας γιγαντιαίος «Τοίχος» ύψους 12 μέτρων, ερωτήσεις, αποφάσεις και τύχη συνθέτουν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι όπου δύο παίκτες μπορούν να κερδίσουν έως και 350.000 ευρώ.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, 21:00 – «Η Ελλάδα Ψηφίζει»

Η επιτυχημένη διαδραστική εκπομπή αλλάζει μέρα και επιστρέφει με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Το κοινό συμμετέχει ζωντανά μέσα από τα κινητά του, ενώ οι παίκτες προσπαθούν να προβλέψουν σωστά απαντήσεις και διλήμματα με έπαθλο έως 40.000 ευρώ.

 Παρασκευή 17 Οκτωβρίου – Διπλή πρεμιέρα

21:00 – «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό

100 παίκτες σε ένα εντυπωσιακό πλατό, στρατηγική, γνώση και υψηλές ταχύτητες σε ένα τηλεπαιχνίδι που κερδίζει έδαφος διεθνώς. Κάθε επεισόδιο χαρίζει έως 2.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος τελικός φτάνει τις 50.000 ευρώ.

23:00 – «Στην αγκαλιά του Φάνη»

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται δύο καλεσμένους κάθε εβδομάδα σε ένα late night show με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και εκπλήξεις. Οι συνεντεύξεις ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, με απρόβλεπτα happenings και άμεση επαφή με το κοινό.

Ο ΣΚΑΪ φέρνει φέτος έναν prime time προγραμματισμό γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, δράση και μεγάλα έπαθλα – και υπόσχεται ότι κάθε βράδυ θα έχει τη δική του ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ό,τι αξίζει»: Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στους Φούρνους και στη Θύμαινα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ό,τι αξίζει»: Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στους Φούρνους και στη Θύμαινα
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΚΑΪ: Ένα στούντιο χωρίς σκηνικό – αλλά με πολλές δυνατότητες...(δείτε φωτογραφίες)
ΣΚΑΪ: Ένα στούντιο χωρίς σκηνικό – αλλά με πολλές δυνατότητες...(δείτε φωτογραφίες)
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Κοινωνία Άνω Κάτω» – Σάρωσε ο Ολυμπιακός...
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Κοινωνία Άνω Κάτω» – Σάρωσε ο Ολυμπιακός...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δυνατή εκκίνηση για τον Τροχός της Τύχης στο STAR
Δυνατή εκκίνηση για τον Τροχός της Τύχης στο STAR
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη
Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη