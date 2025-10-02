Ο prime time προγραμματισμός του ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπο και έρχεται ανανεωμένος, με νέες παραγωγές αλλά και αγαπημένα projects που επιστρέφουν δυναμικά. Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό θα έχει ραντεβού σχεδόν κάθε μέρα με μια μεγάλη πρεμιέρα.19:35 – «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο ΒουλαρίνοΑμέσως μετά το Power Talk και πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Μάνος Βουλαρίνος έρχεται με αιχμηρή ματιά και χιούμορ για να σχολιάσει την επικαιρότητα. Μια καθημερινή εκπομπή που υπόσχεται να βάζει τα πράγματα στη θέση τους.«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪΑπό τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το Prime Time έρχεται για 2η σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επιστρέφει με νέες αποκαλυπτικές έρευνες και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν.21:00 – «The Wall» με τον Χρήστο ΦερεντίνοΤο παγκόσμιο τηλεπαιχνίδι-φαινόμενο φτάνει στον ΣΚΑΪ σε νέα διεθνή εκδοχή. Ένας γιγαντιαίος «Τοίχος» ύψους 12 μέτρων, ερωτήσεις, αποφάσεις και τύχη συνθέτουν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι όπου δύο παίκτες μπορούν να κερδίσουν έως και 350.000 ευρώ.Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, 21:00 – «Η Ελλάδα Ψηφίζει»Η επιτυχημένη διαδραστική εκπομπή αλλάζει μέρα και επιστρέφει με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Το κοινό συμμετέχει ζωντανά μέσα από τα κινητά του, ενώ οι παίκτες προσπαθούν να προβλέψουν σωστά απαντήσεις και διλήμματα με έπαθλο έως 40.000 ευρώ.Παρασκευή 17 Οκτωβρίου – Διπλή πρεμιέρα21:00 – «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό100 παίκτες σε ένα εντυπωσιακό πλατό, στρατηγική, γνώση και υψηλές ταχύτητες σε ένα τηλεπαιχνίδι που κερδίζει έδαφος διεθνώς. Κάθε επεισόδιο χαρίζει έως 2.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος τελικός φτάνει τις 50.000 ευρώ.23:00 – «Στην αγκαλιά του Φάνη»Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται δύο καλεσμένους κάθε εβδομάδα σε ένα late night show με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και εκπλήξεις. Οι συνεντεύξεις ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, με απρόβλεπτα happenings και άμεση επαφή με το κοινό.Ο ΣΚΑΪ φέρνει φέτος έναν prime time προγραμματισμό γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, δράση και μεγάλα έπαθλα – και υπόσχεται ότι κάθε βράδυ θα έχει τη δική του ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.Πηγή: tvnea.com