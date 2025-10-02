2025-10-02 20:01:17

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, επέστρεψε στην οθόνη του Star για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη διάθεση! Το δυναμικό του ξεκίνημα αποδεικνύει πως παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών!



Τον Σεπτέμβριο (22 – 30/9) από Δευτέρα έως Κυριακή, ο Τροχός της Τύχης ήταν πρώτος στη ζώνη του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 18,1% μερίδιο τηλεθέασης και 13,9%, αντίστοιχα.



Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δεν σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης υπόσχεται απογευματινά ραντεβού στο Star γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, η Νατάσα Κουβελά.



Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!



Πηγή: tvnea.com



