2025-10-02 20:01:17
Φωτογραφία για Δυνατή εκκίνηση για τον Τροχός της Τύχης στο STAR
Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, επέστρεψε στην οθόνη του Star για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη διάθεση! Το δυναμικό του ξεκίνημα αποδεικνύει πως παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών!

Τον Σεπτέμβριο (22 – 30/9) από Δευτέρα έως Κυριακή, ο Τροχός της Τύχης ήταν πρώτος στη ζώνη του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 18,1% μερίδιο τηλεθέασης και 13,9%, αντίστοιχα.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δεν σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης υπόσχεται απογευματινά ραντεβού στο Star γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, η Νατάσα Κουβελά.

Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!

Πηγή: tvnea.com
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
«Ό,τι αξίζει»: Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στους Φούρνους και στη Θύμαινα
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Ο Τροχός της Τύχης στην κορυφή – Δυναμική παρουσία από Οικογενειακές Ιστορίες και Live News»
Πώς μας φάνηκαν τα «Φαντάσματα» του Star: Μια πρεμιέρα με γέλιο αλλά και αδυναμίες...
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Τα Φαντάσματα, η νέα πολλά υποσχόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη
Αναστολή λειτουργίας του Κλειστού Γηπέδου Μεσολογγίου λόγω κακοκαιρίας
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
