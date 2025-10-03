2025-10-03 09:06:16
Φωτογραφία για Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Ο Γιάννης Μούτσιος αποχώρησε από την ΕΡΤ και εντάσσεται στο δυναμικό του Mega News, όπου θα εμφανίζεται πλέον σε καθημερινή βάση στη νέα βραδινή ενημερωτική ζώνη. Η μετακίνηση αυτή θεωρείται σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ενημερωτικού τομέα του καναλιού της Alter Ego Media, που το τελευταίο διάστημα προχωρά συστηματικά σε στρατηγικές προσθήκες έμπειρων δημοσιογράφων.

Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, στο Mega έχουν ήδη ενταχθεί η Βούλα Κεχαγιά, η οποία καλύπτει την ενημερωτική ζώνη Παρασκευής-Κυριακής, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, που συνεχίζει να δίνει το στίγμα της με την εμπειρία και το δυναμικό της ύφος, καθώς και ο Βασίλης Σφήνας, ο οποίος ενισχύει το πρόγραμμα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Με την προσθήκη του Γιάννη Μούτσιου, ενός δημοσιογράφου με πολυετή εμπειρία και χαρακτηριστικό ύφος στην παρουσίαση και ανάλυση της επικαιρότητας, το Mega επιχειρεί να προσφέρει στους τηλεθεατές μια ακόμα πιο ισχυρή και πολυφωνική ενημερωτική ταυτότητα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Απογευματινή Ζώνη: Το MEGA και ο ALPHA κυριαρχούν στο δυναμικό κοινό
«Απογευματινή Ζώνη: Το MEGA και ο ALPHA κυριαρχούν στο δυναμικό κοινό
«GRANDE LEAGUE»: Η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο στο OPEN
«GRANDE LEAGUE»: Η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο στο OPEN
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
«Ο Τροχός της Τύχης στην κορυφή – Δυναμική παρουσία από Οικογενειακές Ιστορίες και Live News»
«Ο Τροχός της Τύχης στην κορυφή – Δυναμική παρουσία από Οικογενειακές Ιστορίες και Live News»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
«GRANDE LEAGUE»: Η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο στο OPEN
«GRANDE LEAGUE»: Η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο στο OPEN
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Μία αναπάντεχη δολοφονία θα ανατρέψει όλα τα σχέδια!
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Μία αναπάντεχη δολοφονία θα ανατρέψει όλα τα σχέδια!
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]