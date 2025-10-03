2025-10-03 09:06:16

Ο Γιάννης Μούτσιος αποχώρησε από την ΕΡΤ και εντάσσεται στο δυναμικό του Mega News, όπου θα εμφανίζεται πλέον σε καθημερινή βάση στη νέα βραδινή ενημερωτική ζώνη. Η μετακίνηση αυτή θεωρείται σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ενημερωτικού τομέα του καναλιού της Alter Ego Media, που το τελευταίο διάστημα προχωρά συστηματικά σε στρατηγικές προσθήκες έμπειρων δημοσιογράφων.



Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, στο Mega έχουν ήδη ενταχθεί η Βούλα Κεχαγιά, η οποία καλύπτει την ενημερωτική ζώνη Παρασκευής-Κυριακής, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, που συνεχίζει να δίνει το στίγμα της με την εμπειρία και το δυναμικό της ύφος, καθώς και ο Βασίλης Σφήνας, ο οποίος ενισχύει το πρόγραμμα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.



Με την προσθήκη του Γιάννη Μούτσιου, ενός δημοσιογράφου με πολυετή εμπειρία και χαρακτηριστικό ύφος στην παρουσίαση και ανάλυση της επικαιρότητας, το Mega επιχειρεί να προσφέρει στους τηλεθεατές μια ακόμα πιο ισχυρή και πολυφωνική ενημερωτική ταυτότητα.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ