Τον ανταγωνισμό στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές της Ελλάδας εισάγει η είσοδος της εταιρείας Levante Trains Α.Ε. στον κλάδο, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ενέκρινε τη σχετική άδεια λειτουργίας της ως σιδηροδρομική επιχείρηση. Η απόφαση δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αρχής και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, sidirodromikanea
