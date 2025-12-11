2025-12-11 11:20:43
Φωτογραφία για Συνάντηση Δ.Σ Α.Ε Αλυζίας με τον Αντιδήμαρχο Στέλιο Σιδερά για την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κανδήλας.

 



Πηγή:  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΥΖΙΑΣ.

Στις 3/12/25 μετα απο κάλεσμα του Γεν Γραμματεα της ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ Κου Κατσαουνη Λευτέρη συναντήθηκαν στο γήπεδο Κανδηλας ο Γεν Αρχηγός Λιβιτσανης Θεόδωρος, ο Υπεύθυνος  έργου Κος Πολυζος Παρασκευας και ο Αντιδήμαρχος ΑΛΥΖΙΑΣ Κος Σιδεράς Στέλιος και συζήτησαν την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου (σκεπη,ηλιακός, ντους, πλακοστρωσεις,τουαλέτες, ηλεκτροφωτισμος, αποθηκη κλπ).. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
