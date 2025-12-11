ximeronews

Πηγή: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΥΖΙΑΣ.Στις 3/12/25 μετα απο κάλεσμα του Γεν Γραμματεα της ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ Κου Κατσαουνη Λευτέρη συναντήθηκαν στο γήπεδο Κανδηλας ο Γεν Αρχηγός Λιβιτσανης Θεόδωρος, ο Υπεύθυνος έργου Κος Πολυζος Παρασκευας και ο Αντιδήμαρχος ΑΛΥΖΙΑΣ Κος Σιδεράς Στέλιος και συζήτησαν την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου (σκεπη,ηλιακός, ντους, πλακοστρωσεις,τουαλέτες, ηλεκτροφωτισμος, αποθηκη κλπ).. Διαβάστε Περισσότερα...