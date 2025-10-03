2025-10-03 10:08:46
Φωτογραφία για Μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά: Πρωτιά για την Καινούργιου, κοντά Σκορδά και Λιάγκας

 Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης συνεχίζεται με ανατροπές και ενδιαφέροντα ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή ανέβηκε η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, καταγράφοντας 16,5%.

Ακολούθησε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, που σημείωσε 12,1%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στο 12,2%.

Οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν 9,8%, το «Breakfast @ Star» έφτασε στο 8,4%, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 5,2%, ενώ το «Παντού» του Open ολοκλήρωσε με 4,4%.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.