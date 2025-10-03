Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης συνεχίζεται με ανατροπές και ενδιαφέροντα ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή ανέβηκε η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, καταγράφοντας 16,5%.

Ακολούθησε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, που σημείωσε 12,1%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στο 12,2%.

Οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν 9,8%, το «Breakfast @ Star» έφτασε στο 8,4%, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 5,2%, ενώ το «Παντού» του Open ολοκλήρωσε με 4,4%.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)

Πηγή: tvnea.com