Φωτογραφία για «Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης

 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης, με τις εκπομπές να δίνουν τη δική τους μάχη για την προτίμηση του κοινού. Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία κατέγραψε 11,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 17,5%.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ με ποσοστό 8,5%, ενώ τρίτη στη σειρά προτίμησης ήρθε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», επίσης στο STAR, με 7,7%.

Πιο χαμηλές επιδόσεις κατέγραψε η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 με 3,1%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, που συγκέντρωσε μόλις 2,4%.



Πηγή: tvnea.com
