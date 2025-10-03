Ισχυρός ανταγωνισμός σημειώθηκε στη ζώνη του prime time με έντονες ανακατατάξεις στα ποσοστά τηλεθέασης του δυναμικού κοινού.

Στην κορυφή της βραδιάς βρέθηκε η σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», η οποία κατέγραψε 15,1% και κράτησε γερά την πρωτιά κερδίζοντας μάλιστα κάποια νούμερα παραπάνω αφού στον ΑΝΤ1 δεν έπαιζε η καθημερινή σειρά του. Ακολούθησε το νέο δραματικό project του ALPHA, «Να με λες μαμά», που έπεσε αισθητά σε σχέση με την πρεμιέρα του, συγκεντρώνοντας 14,6%.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας του ΑΝΤ1, ΠΑΟΚ , σημείωσε 13%, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επανάληψη της σειράς «Τα Φαντάσματα», που έφτασε το 12,5%. Η «Γη της Ελιάς» κράτησε το 10,1%, παραμένοντας σταθερά σε διψήφια ποσοστά.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Έξαθλον» με 6,1%, το «Κοινωνία άνω κάτω» του OPEN με 3,2%, η «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ1 με 3,4%, το «Παιδί» με 2,9% και το «Απαραίτητο Φως» με 2,8%.

Late Night: Πρωταγωνιστές στην κορυφή

Στη ζώνη του late night, η εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, «Πρωταγωνιστές», κέρδισε τις εντυπώσεις με 11%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Football Show» του ΑΝΤ1 με 4,6%, ενώ η εκπομπή του OPEN «Κοινωνία άνω κάτω» συγκέντρωσε 3,2%.

Πηγή: tvnea.com