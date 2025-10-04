2025-10-04 10:14:22
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ

Μεγάλος κερδισμένος της απογευματινής ζώνης αναδείχθηκε ο «Τροχός της Τύχης» στο Star, που κατέγραψε 15,5% στο δυναμικό κοινό, κρατώντας σταθερά την πρωτιά. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Cash or Trash» του ίδιου σταθμού με 14,9%, επιβεβαιώνοντας ότι το Star έχει βρει τη «συνταγή» για υψηλή τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Deal» με 13,8%, ενώ ακριβώς πίσω του οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha σημείωσαν 13%. Το «The Chase» στο Star κράτησε επίσης διψήφια ποσοστά με 12,9%, ενώ το «Live News» στο Mega κινήθηκε στο 12%, διατηρώντας την ισχυρή του παρουσία στο κοινό.

Από την άλλη πλευρά, τα μονοψήφια ποσοστά χαρακτήρισαν αρκετές εκπομπές. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ συνέχισε την ανοδική του πορεία με 8,1%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» περιορίστηκε στο 7,6%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open κατέγραψαν 4,9%, και το «5x5» του ΑΝΤ1 έμεινε σε πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης αφου σημείωσε μόλις 3,9%.

Η Τατιάνα Στεφανίδου αποχαιρέτησε χθες τους τηλεθεατές με το «Power Talk», ωστόσο η εκπομπή παρέμεινε σε πολύ χαμηλά ποσοστά, σημειώνοντας μόλις 2,7% στο δυναμικό κοινό. Ακόμα χαμηλότερα κινήθηκε το «Το Έχουμε» στην ΕΡΤ με 2%.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
