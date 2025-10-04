2025-10-04 10:14:22
Φωτογραφία για «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κυρίαρχο στην prime time



Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία φορά η δραματική σειρά του MEGA «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», κατακτώντας την πρώτη θέση στην prime time ζώνη.

Το προτελευταίο επεισόδιο σημείωσε 16,7%, ενώ το επόμενο ανέβηκε στο 18,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση που έχει στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση της βραδιάς ακολούθησε η επίσης δημοφιλής σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», με ποσοστό 10,8%.

Το «The Road Show» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 10,7%, παραμένοντας σε σταθερή τροχιά αν και σε χαμηλότερα νούμερα τηλεθέασης από πέρσι, ενώ το «Greece’s Next Top Model» κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με 10,4%, με κομμένα τα φτερά στην τηλεθέαση ( γιατί στην πραγματικότητα θα τα δείξουν κι αυτά...)

Στον ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» συνεχίζει με μονοψήφια ποσοστά, συγκεντρώνοντας 5,9%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Δίχτυ» περιορίστηκε στο 2%, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της βραδιάς.

Η μάχη της prime time φαίνεται πως έχει ξεκάθαρο νικητή, με το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» να διατηρεί σταθερά την πρωτιά και να αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Jane Goodall:Τι συνέβη όταν σταματήσαμε όλοι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Jane Goodall:Τι συνέβη όταν σταματήσαμε όλοι
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
"Το τρένο φεύγει στις οκτώ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο
«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της
«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της