





Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία φορά η δραματική σειρά του MEGA «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», κατακτώντας την πρώτη θέση στην prime time ζώνη.

Το προτελευταίο επεισόδιο σημείωσε 16,7%, ενώ το επόμενο ανέβηκε στο 18,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση που έχει στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση της βραδιάς ακολούθησε η επίσης δημοφιλής σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», με ποσοστό 10,8%.

Το «The Road Show» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 10,7%, παραμένοντας σε σταθερή τροχιά αν και σε χαμηλότερα νούμερα τηλεθέασης από πέρσι, ενώ το «Greece’s Next Top Model» κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με 10,4%, με κομμένα τα φτερά στην τηλεθέαση ( γιατί στην πραγματικότητα θα τα δείξουν κι αυτά...)

Στον ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» συνεχίζει με μονοψήφια ποσοστά, συγκεντρώνοντας 5,9%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Δίχτυ» περιορίστηκε στο 2%, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της βραδιάς.

Η μάχη της prime time φαίνεται πως έχει ξεκάθαρο νικητή, με το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» να διατηρεί σταθερά την πρωτιά και να αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)

Πηγή: tvnea.com