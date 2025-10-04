Ακάθεκτη παραμένει η «Super Κατερίνα» του Alpha στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε μέσο όρο 15%, ενώ σε ορισμένα τέταρτα έφτασε έως και 17,3%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία ημέρα την κυριαρχία της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 11,5%, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά το «Breakfast@Star» με 10,7%, διατηρώντας σταθερές επιδόσεις.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 9,4%, ενώ το «Buongiorno» του Mega υποχώρησε αυτή τη φορά στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας 8,2% και καταγράφοντας μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» κινήθηκε στο 7,7%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε η εκπομπή του Open, «10 Παντού», η οποία περιορίστηκε στο 4,5%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς, όμως η «Super Κατερίνα» φαίνεται να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)

