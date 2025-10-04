2025-10-04 10:14:22
Ακάθεκτη παραμένει η «Super Κατερίνα» του Alpha στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε μέσο όρο 15%, ενώ σε ορισμένα τέταρτα έφτασε έως και 17,3%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία ημέρα την κυριαρχία της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 11,5%, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά το «Breakfast@Star» με 10,7%, διατηρώντας σταθερές επιδόσεις.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 9,4%, ενώ το «Buongiorno» του Mega υποχώρησε αυτή τη φορά στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας 8,2% και καταγράφοντας μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» κινήθηκε στο 7,7%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε η εκπομπή του Open, «10 Παντού», η οποία περιορίστηκε στο 4,5%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς, όμως η «Super Κατερίνα» φαίνεται να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.



Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/10/2025)



Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στις εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης
