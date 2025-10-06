





Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Κυριακής το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, «Don’t Forget the Lyrics», με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου. Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά την αγαπημένη τραγουδίστρια σε ρόλο οικοδέσποινας, ωστόσο η ανταπόκριση των τηλεθεατών κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, το πρόγραμμα σημείωσε 9,6% στο δυναμικό κοινό (18-54). Την ίδια ώρα, στον ανταγωνισμό, το «Σόι σου» στον ALPHA διατήρησε την πρωτιά στο πρώτο μισό της προβολής, φτάνοντας σε ποσοστό 12,6%.

Κατά τη δεύτερη ώρα μετάδοσης του «Don’t Forget the Lyrics», στην κορυφή βρέθηκε η σειρά του STAR «Τα Φαντάσματα», η οποία κατέγραψε 15,7%, αφήνοντας πίσω το νέο μουσικό show του ΑΝΤ1.

Παρά τη συγκρατημένη εκκίνηση, το «Don’t Forget the Lyrics» έδειξε πως διαθέτει ρυθμό και διάθεση, με το κοινό να αναμένει τις επόμενες εβδομάδες για να δει αν θα καταφέρει να κερδίσει έδαφος στη μάχη της τηλεθέασης.







*Μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης

Πηγή: tvnea.com