





To απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 πιο λαμπερό από ποτέ με νέα special επεισόδια και special παίκτες!

6 ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, απέναντι από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί!

Πέτρος Κωστόπουλος, Ελένη Τσολάκη, Παναγιώτης Στάθης, Πέτρος Κουσουλός, Έλλη Κοκκίνου και Κατερίνα Καραβάτου είναι οι αγαπημένοι celebrities που, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα παίξουν ως συμπαίκτες με έναν άγνωστο σε αυτούς παίκτη και θα γίνουν η πολύτιμη «5η βοήθειά» του για να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€.

Κάθε μέρα ο διάσημος παίκτης θα είναι άλλος, ενώ ο δεύτερος παίκτης, αν τα καταφέρει, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του στο παιχνίδι, με άλλον special συνοδοιπόρο στο πλευρό του

. Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές. Πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους; Ποιος θα αντέξει την πίεση; Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Πέτρος Κωστόπουλος.







Ο Πέτρος Κωστόπουλος, είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τη νεαρή συμπαίκτριά του, καθώς τη βοηθά πολύ με τις γνώσεις του, ενώ ακόμα και αν δεν ξέρει την απάντηση, τη συμβουλεύει για την κατάλληλη βοήθεια που πρέπει να επιλέξει για να προχωρήσει...

