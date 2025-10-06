2025-10-06 09:25:47
Φωτογραφία για Πρεμιέρα για το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» - Ο Πέτρος Κωστόπουλος στην διπλή καρέκλα



To απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 πιο λαμπερό από ποτέ με νέα special επεισόδια και special παίκτες!

6 ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, απέναντι από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί!

Πέτρος Κωστόπουλος, Ελένη Τσολάκη, Παναγιώτης Στάθης, Πέτρος Κουσουλός, Έλλη Κοκκίνου και Κατερίνα Καραβάτου είναι οι αγαπημένοι celebrities που, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα παίξουν ως συμπαίκτες με έναν άγνωστο σε αυτούς παίκτη και θα γίνουν η πολύτιμη «5η βοήθειά» του για να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€.

Κάθε μέρα ο διάσημος παίκτης θα είναι άλλος, ενώ ο δεύτερος παίκτης, αν τα καταφέρει, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του στο παιχνίδι, με άλλον special συνοδοιπόρο στο πλευρό του

. Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές. Πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους; Ποιος θα αντέξει την πίεση; Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Πέτρος Κωστόπουλος.



Ο Πέτρος Κωστόπουλος, είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τη νεαρή συμπαίκτριά του, καθώς τη βοηθά πολύ με τις γνώσεις του, ενώ ακόμα και αν δεν ξέρει την απάντηση, τη συμβουλεύει για την κατάλληλη βοήθεια που πρέπει να επιλέξει για να προχωρήσει...



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά τα νούμερα έκανε στην πρεμιέρα του το Don’t Forget the Lyrics
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά τα νούμερα έκανε στην πρεμιέρα του το Don’t Forget the Lyrics
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κάνει σήμερα στις 21:00 πρεμιέρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κάνει σήμερα στις 21:00 πρεμιέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Να μ’ αγαπάς»: Η νέα καθημερινή σειρά του ALPHA κάνει σήμερα πρεμιέρα
«Να μ’ αγαπάς»: Η νέα καθημερινή σειρά του ALPHA κάνει σήμερα πρεμιέρα
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κάνει σήμερα στις 21:00 πρεμιέρα
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κάνει σήμερα στις 21:00 πρεμιέρα
Αυτά τα νούμερα έκανε στην πρεμιέρα του το Don’t Forget the Lyrics
Αυτά τα νούμερα έκανε στην πρεμιέρα του το Don’t Forget the Lyrics
Γιατί απουσιάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος απο το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Γιατί απουσιάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος απο το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟ BIOPC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ TECH ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΤΟ BIOPC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ TECH ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΚΚΕ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΚΕ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Συντάξεις: Νέος μηχανισμός αυξήσεων για 4 κατηγορίες – Τι αλλάζει, πότε και για ποιους; [πίνακες]
Συντάξεις: Νέος μηχανισμός αυξήσεων για 4 κατηγορίες – Τι αλλάζει, πότε και για ποιους; [πίνακες]
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Δράσεις σε σχολεία
Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Δράσεις σε σχολεία