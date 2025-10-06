Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη και να φέρει πίσω το καλοκαίρι, μέσα στο φθινόπωρο, αυτή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.
Μια κωμωδία με πλοκή γεμάτη ανατροπές, φέρνει στο επίκεντρο το παράδοξο δίδυμο ηρωισμού και λαμογιάς που συναντάμε συχνά στην καρδιά του ελληνικού τουρισμού.
Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 1 - «Εγώ και Συ μαζί» (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου): Για να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της, η Ελβίρα αναγκάζεται να δουλεύει στο ξενοδοχείο του Παντελή Δρόσου, «Άρχοντα του Τουρισμού» στο νησί, που ξεζουμίζει τους τουρίστες με τα all-inclusive προγράμματά του. Οι δυο καλοί της φίλοι, ο λογιστής Φίλιππος και η social media manager Ντίνα συμμερίζονται την αγανάκτησή της, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, θαμμένοι και αυτοί στο payroll του Δρόσου
Πηγή: tvnea.com