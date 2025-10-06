





Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

Στην πρεμιέρα της σειράς, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00, η ιστορία ξεκινά στην Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή και Λευτέρης, μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους, μητέρα τους Ζωή, βρίσκεται στο Ναύπλιο. Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Αθήνα: Ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά στο Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα, η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της. Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, στο 2ο επεισόδιο της σειράς, ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην άγνωστη πόλη. Καθώς πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του Ορφέα στο Βερολίνο, η Σοφία πιέζει όλο και περισσότερο τον Θεόφιλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου τους. Μια βροχή οδηγεί στη συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα. Ο Χάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανήκουστη γι’ αυτόν πραγματικότητα. Η Εβίτα δε χάνει ευκαιρία να δείχνει την αντιπάθεια της στην Άννα, ενώ η Νικαίτη αρχίζει να οσμίζεται τη δολοπλοκία της Σοφίας. Τέλος, τα δίδυμα βρίσκονται μπροστά στην πόρτα των Καλλιγά αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 στο 3ο επεισόδιο, ο Θεόφιλος και ο Ορφέας σπεύδουν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται ο Χάρης. Η απροσδόκητη κρίση κάνει την οικογένεια Καλλιγά να ξημερωθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Μετά τις αποκαλύψεις του πατέρα του ο Ορφέας υπόσχεται να μείνει στο Ναύπλιο. Η ανακοίνωση του αρραβώνα Άννας και Ορφέα πέφτει σαν βόμβα προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενώ αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Άννας και τα χρέη των επιχειρήσεων. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αποκαλύπτονται στη Ζωή ως τα εγκαταλελειμμένα δίδυμα παιδιά της, φέρνοντας νέα δραματική ανατροπή.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 στο 4ο επεισόδιο, η Ζωή συγκλονίζεται από την εμφάνιση των διδύμων καθώς ο εφιάλτης από το παρελθόν επιστρέφει. Οι ετοιμασίες για τους αρραβώνες στην έπαυλη των Καλλιγάδων κορυφώνονται. Η Φωτεινή βρίσκει δουλειά στην δεξίωση περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία να ξαναβρεθεί με τη μητέρα της. Η Άννα ασφυκτιά και αποφασίζει να ανατρέψει τα πάντα ξεφεύγοντας από την επιτήρηση της Σοφίας. Η Εβίτα προετοιμάζεται να δώσει το χτύπημα που θα τερματίσει το σχέδιο του Θεόφιλου. Ο Άγγελος παρακολουθεί πάντα από τις σκιές.







Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 στο 5ο επεισόδιο, η μεγάλη βραδιά του αρραβώνα του Ορφέα και της Άννας εξελίσσεται, οι καλεσμένοι περιμένουν αλλά η νύφη έχει εξαφανιστεί. Το ατύχημα με το αμάξι θα φέρει κοντά την Άννα και τον Λευτέρη, αλλά η Σοφία είναι αποφασισμένη να πετύχει εκείνο που θέλει πάση θυσία. Εν τω μεταξύ, η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη ξανά με τη Φωτεινή που ξαφνικά κατηγορείται για κλοπή. Ένας παλιός γνωστός της Άννας κάνει την εμφάνισή του στη δεξίωση φέρνοντας μαζί του μυστικά από το άγνωστο παρελθόν της. Πονηρά μυστικά, τα οποία η Εβίτα και η Νικαίτη σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν.













Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.







Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.







Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.













«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.













«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.

