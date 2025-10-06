2025-10-06 10:56:35

Από σήμερα Δευτέρα (6/10) έως και τις 10 Νοεμβρίου που θα υπάρξει διακοπή της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης για τις δοκιμές σχετικά με την επέκταση προς Καλαμαριά, το ωράριο λειτουργίας διαφοροποιείται.cnn.grΜέχρι την προσωρινή παύση της λειτουργίας, το πρόγραμμα των δρομολογίων θα τροποποιηθεί ως εξής, για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025:Δευτέρα sidirodromikanea

