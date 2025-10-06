Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
2025-10-06 11:06:03
Έντονες αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να προχωρήσουν στην ανάθεση μελέτης για τη μετατροπή της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής μετρικού εύρους στην Πελοπόννησο – από τα Μέγαρα έως την Καλαμάτα – σε ποδηλατόδρομο, στην οποία είχε αναλυτικά αναφερθεί το «ethnos.gr» με δημοσίευμά του.
