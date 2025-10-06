Σε συνέντευξή του στη Μυρτώ Λοβέρδου για το «Βήμα», ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για τις νέες συνεργασίες του και μοιράστηκε τις εμπειρίες που του χάρισαν οι πιο ξεχωριστοί ρόλοι της πορείας του. Ο δημοφιλής ηθοποιός, που έκανε μια εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συχνότητα του Mega.«Θα κάνω το “Κάμπινγκ” στο Mega, ντουέτο με τον Οδυσσέα (σ.σ.: Παπασπηλιόπουλο). Κάνω έναν πολύ κακό-καλό άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη. Έναν τύπο που έχει κάνει κάποια κακά πράγματα, αλλά έχει δίκιο – μέσα σε κωμικό πλαίσιο. Και έρχεται ο Οδυσσέας μπλεγμένος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Χαίρομαι γιατί ο ρόλος είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Δεν είναι γοητευτικός άντρας, μάλλον γελοίος είναι και μ’ αρέσει. Είναι μια αστυνομική μαύρη κωμωδία-θρίλερ».Αναφερόμενος στην εμπειρία του από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (Alpha), περιέγραψε με χιούμορ και συγκίνηση το γύρισμα μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σκηνής:«Έπαιξα και στο πρώτο επεισόδιο στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι”, όπου έζησα μια εμπειρία που δεν θα τη θυμάμαι όταν θα συμβεί – εγώ μέσα στο φέρετρο. Όταν μου είπαν “θέλουμε να σας πάρουμε μέτρα”, υπέθεσα για ρούχα… Το πλάνο έγινε 16-20 φορές. Εγώ κάπου πήγα. Τελείωσα ιδρωμένος, δυόμισι ώρες μετά. Ήταν σαν να ’χα όντως αναστηθεί, εξαγνιστεί, εξαφανιστεί».Ο ίδιος θυμήθηκε και προηγούμενες δραματικές του συμμετοχές:«Στο “Ναυάγιο” πέθανα στο νερό, τώρα στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έφυγα στο χώμα. Θέλω μια φωτιά κι έναν αέρα για να το κλείσω… Ο χειμώνας έρχεται με ευλογημένες συνεργασίες. Είναι κάπως σαν να ’χω κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα και τώρα περπατώ πάνω σ’ αυτό. Παίρνω δύναμη και σκέφτομαι το μέλλον».Πηγή: tvnea.com