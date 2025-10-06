2025-10-06 12:06:01
Φωτογραφία για Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μας αποκαλύπτει τον νέο του ρόλο στο Mega
Σε συνέντευξή του στη Μυρτώ Λοβέρδου για το «Βήμα», ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για τις νέες συνεργασίες του και μοιράστηκε τις εμπειρίες που του χάρισαν οι πιο ξεχωριστοί ρόλοι της πορείας του. Ο δημοφιλής ηθοποιός, που έκανε μια εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συχνότητα του Mega.

«Θα κάνω το “Κάμπινγκ” στο Mega, ντουέτο με τον Οδυσσέα (σ.σ.: Παπασπηλιόπουλο). Κάνω έναν πολύ κακό-καλό άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη. Έναν τύπο που έχει κάνει κάποια κακά πράγματα, αλλά έχει δίκιο – μέσα σε κωμικό πλαίσιο. Και έρχεται ο Οδυσσέας μπλεγμένος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Χαίρομαι γιατί ο ρόλος είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Δεν είναι γοητευτικός άντρας, μάλλον γελοίος είναι και μ’ αρέσει. Είναι μια αστυνομική μαύρη κωμωδία-θρίλερ».

Αναφερόμενος στην εμπειρία του από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (Alpha), περιέγραψε με χιούμορ και συγκίνηση το γύρισμα μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σκηνής:


«Έπαιξα και στο πρώτο επεισόδιο στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι”, όπου έζησα μια εμπειρία που δεν θα τη θυμάμαι όταν θα συμβεί – εγώ μέσα στο φέρετρο. Όταν μου είπαν “θέλουμε να σας πάρουμε μέτρα”, υπέθεσα για ρούχα… Το πλάνο έγινε 16-20 φορές. Εγώ κάπου πήγα. Τελείωσα ιδρωμένος, δυόμισι ώρες μετά. Ήταν σαν να ’χα όντως αναστηθεί, εξαγνιστεί, εξαφανιστεί».

Ο ίδιος θυμήθηκε και προηγούμενες δραματικές του συμμετοχές:

«Στο “Ναυάγιο” πέθανα στο νερό, τώρα στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έφυγα στο χώμα. Θέλω μια φωτιά κι έναν αέρα για να το κλείσω… Ο χειμώνας έρχεται με ευλογημένες συνεργασίες. Είναι κάπως σαν να ’χω κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα και τώρα περπατώ πάνω σ’ αυτό. Παίρνω δύναμη και σκέφτομαι το μέλλον».

Πηγή: tvnea.com
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Κι όμως. Υπήρχε κάλεσμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και Δέσποινα Βανδή να πάνε στο Σύνταγμα για να συναντήσουν τον Πάνο Ρούτσι
Κι όμως. Υπήρχε κάλεσμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και Δέσποινα Βανδή να πάνε στο Σύνταγμα για να συναντήσουν τον Πάνο Ρούτσι
«Απογευματινή Ζώνη: Το MEGA και ο ALPHA κυριαρχούν στο δυναμικό κοινό
Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
"Είμαι ένας νέος Γιώργος": Όσα είπε ο Μαζωνάκης στον Γιώργο Λιάγκα
Βασίλης Μπισμπίκης: Το περιβάλλον του αποκαλύπτει
Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης - Διακοπή λειτουργίας για ένα μήνα
«Να μ' αγαπάς»: Η νέα καθημερινή σειρά του ALPHA κάνει σήμερα πρεμιέρα
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» κάνει σήμερα στις 21:00 πρεμιέρα
Πρεμιέρα για το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» - Ο Πέτρος Κωστόπουλος στην διπλή καρέκλα
Αυτά τα νούμερα έκανε στην πρεμιέρα του το Don't Forget the Lyrics
