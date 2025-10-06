2025-10-06 20:54:10

Ο ΟΣΕ αρνήθηκε τα φρεάτια, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να κάνουν… άλμα εις μήκος πάνω από τα λασπόνερα για να μπουν στο τρένο.politeianews.grΗ άθλια κατάσταση στις στάσεις του προαστιακού, όπου η απουσία φρεατίων μετατρέπει την πρόσβαση σε ΓολγοθάΓυναίκα επιβάτης του προαστιακού, περιγράφει στην «Πολιτεία» την απίστευτη ταλαιπωρία και τον εξευτελισμό που υπέστη το απόγευμα της Παρασκευής, εξαιτίας sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ