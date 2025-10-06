





Η λίστα των υποψήφιων για τον εθνικό τελικό μεγαλώνει. Κάποια ονόματα δημοσιοποιούνται, άλλα περιμένουμε να φανούν. Τις επόμενες εβδομάδες θα μάθουμε ποιοι θα είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας — και σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις.

Μετά από δύο λίστες με 60 πιθανούς υποψηφίους, περνάμε σε μία ακόμα, με εντυπωσιακούς καλλιτέχνες, που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Από το καλοκαίρι σας είχαμε αποκαλύψει ότι η γνωστή και πετυχημένη τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου έχει ως στόχο της τον εθνικό τελικό και την Eurovision. Ήδη η δισκογραφική της εταιρεία και η ομάδα της έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και ψάχνουν το τραγούδι με το οποίο η Ρία Ελληνίδου θα μπορούσε όχι απλά να συμμετάσχει στον εθνικό τελικό, αλλά και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026. Όλα φυσικά εξαρτώνται από το αν θα βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι.

Η Evangelia δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία της να βρεθεί στη σκηνή του Διαγωνισμού. Πέρσι έφτασε ένα βήμα πριν την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Βασιλεία, ενώ φέτος είναι υποψήφια και με την Κύπρο. Η ίδια άφησε ανοιχτή τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι.

Πέρσι, η συμμετοχή του ZAF φαινόταν σίγουρη στον εθνικό τελικό, όμως δεν βρέθηκε το κατάλληλο τραγούδι που να ικανοποιεί τόσο τον ίδιο όσο και τη δισκογραφική του εταιρεία. Ο ίδιος έχει όνειρο να βρεθεί στην Eurovision και βρίσκεται στην αναζήτηση του τραγουδιού που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό του.

Δύο ηθοποιοί που ασχολούνται ενεργά και με το τραγούδι φαίνεται να μπαίνουν στο «τρυπάκι» του εθνικού τελικού: Τραϊάνα Ανανία και Θεοχάρης Ιωαννίδης. Και οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν ξεχωριστά τις προτάσεις τους για μια ενδεχόμενη συμμετοχή στον εθνικό τελικό. Για τον Θεοχάρη Ιωαννίδη, μάλιστα, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εξετάσει τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Μπορεί η VASSY να μην διαγωνίσθηκε τελικά στην Intervision 2025, εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ, αλλά θα μπει στη διαδικασία να εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στην Eurovision. Το ίδιο ισχύει και για την Antigoni, η οποία τα τελευταία χρόνια παλεύει ενεργά να βρεθεί στον διαγωνισμό.

Φυσικά, από τη διαδικασία δεν μπορεί να λείπει και μία λαϊκή φωνή: η Βίλλυ Ραζή, μια τραγουδίστρια με πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις και αρκετά χιτς.

Καλλιτέχνες που αγαπήσαμε από ελληνικά talent shows και θέλουμε να δούμε χρόνια στον διαγωνισμό ετοιμάζονται για τον εθνικό τελικό:

Νίκος Γκάνος, Εύα Τσάχρα, Αλεξάνδρα Σιετή και Ίαν Στρατής με την μπάντα του ayfel.

Ο TikToker Ανδρέας Κουντουράκης (γνωστός ως Andreas Habibi) ετοιμάζεται για τον εθνικό τελικό μαζί με την Aura (Alexandra Preher), η οποία δοκίμασε και πέρσι την τύχη της.

Η αγαπημένη Χάρις Σάββα βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον εθνικό τελικό. Η τραγουδίστρια από την Κύπρο έχει ήδη έτοιμο το τραγούδι της, χωρίς ωστόσο η συμμετοχή της να θεωρείται δεδομένη.

Φυσικά, η λίστα αυτή δεν σταματά εδώ. Καθημερινά περισσότεροι καλλιτέχνες επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον εθνικό τελικό. Το Eurovisionfun θα επανέλθει σύντομα με τέταρτο μέρος.

Συνοψίζοντας, τα ονόματα των καλλιτεχνών που αναφέρονται:

Ρία Ελληνίδου

Evangelia

ZAF

Θεοχάρης Ιωαννίδης

Antigoni

VASSY

Νίκος Γκάνος

Neraida

Τραϊάνα Ανανία

Βίλλυ Ραζή

Τζένη Γεωργιάδη

Orsalios

Leona

Ειρήνη Περικλέους

Εύα Τσάχρα

Νίκος Τρίκκης

Aura (Alexandra Preher) & Andreas Habibi

Ίαν Στρατής (ayfel)

Χάρις Σάββα

Theo Lucas

Αλεξάνδρα Σιετή

Σωτήρης Κωνσταντή

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν περισσότερα ονόματα, και φυσικά θα τα διαβάσετε πρώτοι μέσα από το Eurovisionfun.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποβολές προτάσεων λήγουν στις 2 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:59. Όσοι καλλιτέχνες και δημιουργοί επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τότε.







