





Υπάρχουν Χημικός, Βιολόγος, Γεωλόγος, αλλά όχι Φυσικός

Το πρόβλημα της συνάντησης δυο κινητών, είναι από τα παλιότερα που υπήρχαν στα βιβλία Φυσικής. Είναι από τα ομορφότερα θέματα Κινηματικής, αλλά και ένα ουσιαστικό θέμα στις καθημερινές μετακινήσεις. Σε αυτές μπορεί να συμβεί μια ανώδυνη διασταύρωση των τροχιών δύο αυτοκινήτων, ή προσπέραση στην Εθνική οδό, αλλά μπορεί να είναι και η …σύγκρουση δύο τραίνων. Τα αυτόματα συστήματα – αν υπάρχουν – εφαρμόζουν τους νόμους της Φυσικής.

Με αυτό το σκεπτικό αναζήτησα ποιος συνάδελφος Φυσικός ως Σύμβουλος του ΙΕΠ, θα έβγαζε απαγορευτικό σε τέτοια προβλήματα.

Η απάντηση είναι ΚΑΝΕΙΣ.

Από την Ιστοσελίδα του ΙΕΠ βλέπουμε την Επιστημονική Ομάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών!!

Γιατί;

Δεν υπάρχουν Φυσικοί με τα κατάλληλα προσόντα;



Υπάρχουν αλλά δεν προσλαμβάνονται;



Προσλαμβάνονται ημέτεροι, οπότε δεν έχει σημασία η ειδικότητα;



Δέχονται τεράστιες πιέσεις και δεν αντέχουν;



Δεν δέχονται τη θέση γιατί είναι απαξιωμένος ο ρόλος τους;



Είναι πολύ μικρή η αμοιβή μπροστά στις ευθύνες και τις πιέσεις;

Επιτέλους τι δουλειά έχουν τα Αγγλικά, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά με τη Φυσική;



Ή θα μας πουν ότι ο Einstein έπαιζε βιολί;

Ανδρέας Ριζόπουλος – https://ylikonet.gr/2025/10/04/