Η νέα σειρά του Mega, Hotel Elvira, επιχειρεί να μας χαρίσει στιγμές ανάλαφρης ψυχαγωγίας, όμως η συνολική εντύπωση είναι μάλλον μπερδεμένη. Παρουσιαζόμενη ως κωμωδία, η σειρά δυσκολεύεται να προσδιορίσει τον τόνο της. Η υπόθεση παραμένει συγκεχυμένη και οι χαρακτήρες δεν έχουν σαφή κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η αφήγηση να μοιάζει με σειρά “feel-good” χωρίς σαφή πυξίδα.



Τα αστεία που χρησιμοποιούνται φέρουν έναν παλιακό αέρα και δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν γέλιο, ενώ οι ατάκες δεν έχουν την απαιτούμενη ζωντάνια για να μείνουν αξέχαστες. Οι ερμηνείες του καστ είναι μάλλον μέτριες· χωρίς ιδιαίτερη χημεία ή ένταση, οι χαρακτήρες χάνουν την ευκαιρία να γίνουν αξιαγάπητοι ή τουλάχιστον ενδιαφέροντες.



Στα τεχνικά ζητήματα, τα γυρίσματα εξωτερικών σκηνών υποφέρουν από προβλήματα στον ήχο, με διάλογους που δεν ακούγονται καθαρά. Τα λάθη αυτά αποσπούν τον θεατή και δυσχεραίνουν την παρακολούθηση, μειώνοντας την ποιότητα της σειράς.



Συνολικά, το Hotel Elvira μοιάζει περισσότερο με μια χαλαρή επιλογή για βράδια χωρίς απαιτήσεις παρά με μια ολοκληρωμένη κωμωδία. Οι θεατές που αναζητούν γέλιο ή δυνατές ερμηνείες πιθανότατα θα μείνουν ανικανοποίητοι, ενώ όσοι ψάχνουν ένα “light” πρόγραμμα ίσως βρουν κάποια διασκέδαση.



Βαθμολογία: ★★½☆☆



