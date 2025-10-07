2025-10-07 11:40:22
Φωτογραφία για Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Live News και τηλεπαιχνίδια κυριαρχούν



Η απογευματινή ζώνη συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέροντα δεδομένα τηλεθέασης, με τις ενημερωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν σταθερά το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, καταγράφοντας 15,4% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση. Μικρή διαφορά παρατηρήθηκε στα τηλεπαιχνίδια, με το Τροχός της Τύχης να σημειώνει 14,3% και το The Chase να ακολουθεί με 14,2%.

Στην τρίτη θέση μεταξύ των τηλεπαιχνιδιών βρέθηκε το Cash or Trash, που σημείωσε 11,6%, ενώ το 5x5 κατέγραψε 9,6% και το Ρουκ Ζουκ 9,3%. Στην ψυχαγωγική ζώνη, οι Οικογενειακές Ιστορίες σημείωσαν 9,7%, ενώ το Deal κατέγραψε 8,6%, δείχνοντας ότι και οι ψυχαγωγικές εκπομπές με δυναμικό περιεχόμενο διατηρούν σταθερά κοινό.

Η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, αντικαθιστώντας την εκπομπή Power Talk, σημείωσε 7,4%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Παράλληλα, άλλες ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά, με το Στούντιο 4 να φτάνει το 7,8%, τις Καθαρές Κουβέντες στο OPEN το 5,4% και το Έχουμε στον ΣΚΑΪ μόλις 3,9%.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη δύναμη των τηλεπαιχνιδιών και των ενημερωτικών εκπομπών στην απογευματινή ζώνη, ενώ οι ελληνικές ταινίες και οι ψυχαγωγικές εκπομπές με δυνατό περιεχόμενο αποδεικνύονται αποτελεσματικές «εκπλήξεις», προσφέροντας σημαντική ανατροπή στην τηλεθέαση και ενισχύοντας τη δυναμική της ζώνης.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
Κριτική: Hotel Elvira – Μια προσπάθεια για feel-good, αλλά με αδύναμες ερμηνείες
Κριτική: Hotel Elvira – Μια προσπάθεια για feel-good, αλλά με αδύναμες ερμηνείες
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1
