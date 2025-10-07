2025-10-07 11:19:55

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Τετάρτη 08.10.2025 έως και την Παρασκευή 24.10.2025, διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της sidirodromikanea

