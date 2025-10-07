





Σταθερά στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, η οποία και αυτή την εβδομάδα κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή σημείωσε 13,7%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 17,7%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, με ποσοστό 10,5%, διατηρώντας σταθερά τη θέση τους ανάμεσα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Ακολούθησε η εκπομπή «Live You» με 7,5%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 7,3%. Τέλος, η εκπομπή μαγειρικής κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκεντρώνοντας 2,9% στο δυναμικό κοινό.

Η μεσημεριανή ζώνη φαίνεται πως συνεχίζει να αποτελεί πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τους τηλεθεατές να επιβραβεύουν την ενημέρωση, τις αποκαλύψεις και τα δυνατά ρεπορτάζ.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)

Πηγή: tvnea.com