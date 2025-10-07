2025-10-07 11:40:22
Φωτογραφία για Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο

 



Με ισχυρή πρωτιά ξεκίνησε η εβδομάδα για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό (18-54), σημειώνοντας 24,3%. Το δημοφιλές πρωινό μαγκαζίνο του MEGA κατάφερε μάλιστα να εκτοξευθεί σε 40,4% σε 15λεπτο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη ζώνη της πρωινής ενημέρωσης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 20,9%, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και τη δική του πιστή τηλεοπτική βάση.

Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 11,2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8,6%.

Την πεντάδα των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών συμπληρώνουν η «Ώρα Ελλάδος» και το «Νωρίς Νωρίς», που κινήθηκαν αμφότερα στο 3,4%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, κατακτώντας την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
