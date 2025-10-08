Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και κάνουν πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20:00.Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha έρχεται να μας χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και την καθημερινότητα. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη.Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!Ας γνωρίσουμε την οικογένεια Στεφανίδη.Στέφανος Στεφανίδης (Γιώργος Κριθάρας).Ο πατέρας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Αθηνών. Με το που πήρε το πτυχίο του όμως το έδωσε στην μάνα του και δεν το ξαναείδε ποτέ κανείς. Γιατί ο Στέφανος, ήταν αποφασισμένος από μικρός, ότι θα γίνει σεναριογράφος. Τελικά ούτε αυτό έκανε ποτέ. Αντί να γράφει σενάρια για το σινεμά γράφει σαπουνόπερες για την τηλεόραση, δουλειά που έμαθε τελικά να αγαπάει, μιας και την κάνει χρόνια, πολύ επιτυχημένα. Με την Ναταλία γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι της νομικής, και όταν την είδε πρώτη φορά έπεσε ξερός από βαρύ ερωτικό νταλκά. Μέχρι να αποφοιτήσει, τον έφαγαν οι δρόμοι, να τρέχει στην Ανάβυσσο, να βλέπει την Ναταλία που σπούδαζε στην Τουριστικών επαγγελμάτων. Ερωτεύτηκαν αμέσως, παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως, και άρχισαν να κάνουν παιδιά ενδιαμέσως. Αγόρια, συνέχεια αγόρια. Ο ίδιος πάντα ήθελε κοριτσάκι, αλλά δεν τους έτυχε. Είναι ένας χαρούμενος, θετικός άνθρωπος παρ’ όλο που γράφει αστυνομικά και ερωτικά δράματα με δολοφονίες. Είναι δοτικός, εκτιμά πολύ την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την Ναταλία. Στα παιδιά του θέλει μεν να δώσει μια αυτονομία για να τα κάνει υπεύθυνα, αλλά μέσα του αντιδρά η αγωνία του πατέρα. Δυσκολεύεται πολύ με την νέα εποχή και τις καινούργιες τάσεις και καταλαβαίνει ότι έχει χάσμα με τους γιούς του, το οποίο συνεχώς προσπαθεί να γεφυρώσει. Έχει γεννηθεί Φλεβάρη και στο ζώδιο είναι Υδροχόος.Ναταλία Μανιαδάκη (Ευδοκία Ρουμελιώτη).Η μητέρα. Γεννημένη στην Κρήτη στα Χανιά, ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων με σκοπό να γυρίσει πίσω στην Κρήτη, αλλά ο έρωτας είχε άλλα σχέδια γι’ αυτήν. Γνώρισε τον Στέφανο μέσω κοινής τους φίλης, τα έφτιαξαν και έμεινε στην Αθήνα να δουλεύει σε μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο, ώσπου έγινε διευθύντριά του. Είναι δυναμική και ως Κρητικιά και ως Λέων στο ζώδιο, μιας και γεννήθηκε έναν Αύγουστο με σαράντα βαθμούς. Η οικογένειά της, είναι όλος της ο κόσμος και αυτή, είναι ο αρχηγός αυτού του κόσμου. Πρακτικό, οργανωτικό πνεύμα, αντιμετωπίζει τα πάντα με τη λογική. Όταν «τα πάρει στο κρανίο», δεν την σταματά κανείς. Προσπαθεί να συνδυάσει το γραφείο, που πάει πολύ καλά, τον έρωτά της για τον Στέφανο, που πάει και αυτό πολύ καλά, και τα υψηλά οράματα που έχει για τα παιδιά. Ευτυχώς έχει έμφυτο χιούμορ και τον συγχωρεί όταν ο «σεναριογράφος» μπαίνει απρόσκλητος στη ζωή τους.Θωμάς Στεφανίδης (Κωνσταντίνος Πεσλής).Ο μεγάλος γιος. Είναι 16 ετών και πηγαίνει Β’ Λυκείου. Είναι το πρώτο παιδί, αυτό σημαίνει ότι έτρεχαν και οι δύο γονείς του με το παραμικρό κλάμα να το πάρουν αγκαλιά να το παρηγορήσουν. Σημαίνει επίσης, ότι όλη μέρα δεν έπαιρναν τα μάτια τους από πάνω του για αυτό και τώρα διεκδικεί την αυτονομία του. Ενώ είναι έξυπνος, τώρα τελευταία τα έχει φορτώσει στον κόκορα και ο πρώτος του έρωτας, θα τον αποσυντονίσει εντελώς.Ερμής Στεφανίδης (Ορέστης Μπάμπαλης).Παιδί σάντουιτς. Αυτός τραβάει αυτά που τραβάει κάθε μεσαίος γιος από βρέφος. Οι γονείς υποτίθεται πια ότι «ξέρουν» και δεν δίνουν πολύ σημασία στο γεγονός ότι μπορεί να κλαίει για να τραβήξει απλώς την προσοχή, πράγμα που συνέχισε να κάνει και ως τώρα. Όχι να κλαίει. Να τραβάει την προσοχή. Είναι επαναστάτης, αντιδραστικός, προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του με κάθε τρόπο. Συνήθως αφόρητο. Συμμετέχει σε πολλά αθλήματα στο σχολείο και δεν έχει κατασταλάξει αν προτιμά το Νιτζούτσου από το Αϊκίντο ή το Τάεκ βο ντο από το μπάσκετ. Είναι μάλλον λίγο ανασφαλής και ό,τι κάνει, το κάνει για να φλεξάρει όπως του λέει ο αδελφός του. Κριντζάρει με τα συμβατικά των γονιών του και όταν μεγαλώσει θα ταξιδέψει σόλο. Γεννήθηκε αρχές Ιουνίου σε έκλειψη.Άλεξ Στεφανίδης (Δημήτρης Μακρόπουλος).Τσακώνεται συνέχεια με τον Ερμή. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Θα γίνει τουλάχιστον αρχηγός αντιπολίτευσης. Θα βάλει σε τάξη τους πάντες. Θέλει να είναι γύρω του όλα τέλεια, ακόμα και τα πιάτα στο τραπέζι. Τα ρούχα του είναι πάντα διπλωμένα σε αντίθεση με τον Ερμή που είναι παντού πεταμένα. Τον ενδιαφέρει πολύ η εικόνα του. Θέλει κάθε πρωί, την ώρα του μπροστά στον καθρέφτη, για να ξεκινήσει για το σχολείο. Τηρεί τους κανόνες, είναι άριστος μαθητής και του αρέσει να σηκώνεται στον πίνακα και να αναλύει τις πράξεις, την ιστορία, τα πάντα. Γεννήθηκε Πρωτοχρονιά. Είναι Αιγόκερος.Τι θα δούμε στο διπλό επεισόδιο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20:00.Λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, λίγο πριν επιστρέψει η Ναταλία στο γραφείο από τριήμερη άδεια και λίγο πριν παραδώσει ο Στέφανος επεισόδιο στην παραγωγή, αποφασίζει η οικογένεια, γρήγορα και συντονισμένα να κάνουν μια ανακαίνιση στο σπίτι. Να βάψουν, να καθαρίσουν, να πετάξουν ό,τι έχει μείνει καιρό ή και χρόνια αχρησιμοποίητο και γεμίζει ντουλάπες, συρτάρια και την αποθήκη. Φυσικά δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι σε όλα. Θα ξεκινήσουν συγκρούσεις, αντιρρήσεις, πονηριές για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ψάχνοντας όμως μέσα στις κούτες, θα βρεθεί κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη αποκάλυψη μιας ίσως παλιάς και καλά κρυμμένης απιστίας. Τα παιδιά θα καταστρώσουν σχέδιο να σώσουν την κατάσταση.Πρώτη μέρα του σχολείου και τα παιδιά κάνουν τα πάντα για να μην πάνε. Έχουν του κόσμου τις δικαιολογίες. Ο Στέφανος τα πηγαίνει με το αυτοκίνητο στο σχολείο για να είναι σίγουρος. Όμως ο Θωμάς με την συμμαθήτριά του την Ντίνα και τον συμμαθητή του τον Τάκη, αποφασίζουν να βολτάρουν, πράγμα που δεν τους βγαίνει σε καλό γιατί Η Ναταλία και ο Στέφανος τους βλέπουν. Ο Στέφανος αναλαμβάνει δράση και κάνει τον Θωμά έξαλλο. Ναταλία και Στέφανος αποφασίζουν να δράσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο για να συνετίσουν τα παιδιά. Η Ναταλία με φωνές και απειλές και ο Στέφανος με στρατηγική και δωροδοκία. Θα πιάσει κάτι απ’ αυτά ή όχι; Ευτυχώς στους τουρίστες από τη Σκωτία, πιάνει η δωροδοκία με Κρητική τσικουδιά που έστειλε ο κύριος Μανώλης ο πατέρας της Ναταλίας.Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης ΠαπαγιαννόπουλοςΣκηνοθεσία: Γιώργος ΚικίδηςΠαραγωγή: PrimavisioneΤρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!Πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.Πηγή: tvnea.com