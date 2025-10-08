2025-10-08 12:47:05
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 7/10/2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/10/2025)
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025
Ο πέμπτος συρμός έφτασε — Το Μετρό Θεσσαλονίκης παίρνει μπρος!
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
Η Ολλανδία δεν είναι προετοιμασμένη για δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές, προειδοποιεί ο επικεφαλής της ProRail
